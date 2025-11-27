Milano 9:40
43.252 +0,28%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:39
9.695 +0,03%
23.811 +0,36%

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,03%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un +0,03%, a quota 8.098,68 in apertura.
