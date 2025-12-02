Milano 11:51
43.503 +0,56%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:51
9.734 +0,33%
Francoforte 11:51
23.749 +0,68%

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.084,77 punti

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,15%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,15%, a quota 8.084,77 in apertura.
