Milano
17:35
42.654
+1,11%
Nasdaq
22:00
23.832
-0,07%
Dow Jones
22:00
44.911
-0,02%
Londra
17:35
9.177
+0,13%
Francoforte
17:35
24.378
+0,79%
Giovedì 14 Agosto 2025, ore 22.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,02%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,02%
Il Dow Jones chiude a 44.911,26 punti
In breve
,
Finanza
14 agosto 2025 - 22.03
Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,02%, terminando le negoziazioni a 44.911,26 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,04%
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,14%
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/07/2025
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,54%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
0,00%
Altre notizie
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,36%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,31%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,25%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%