Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:37
23.806 -0,18%
Dow Jones 18:37
44.705 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dello 0,99%.
