Eurozona: si concentrano le vendite sull'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice europeo del settore auto e ricambi perde lo 0,96%, continuando la seduta a 500,65 punti.
