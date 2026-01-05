Milano 14:48
45.702 +0,72%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:48
9.987 +0,36%
Francoforte 14:48
24.710 +0,70%

Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

L'Indice europeo del settore auto e ricambi continua la giornata in aumento dello 0,78%.
