Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 18:38
25.795 +0,60%
Dow Jones 18:38
49.351 -0,22%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Si muove al ribasso l'indice europeo del settore auto e ricambi, che perde lo 0,67%, scambiando a 510,59 punti.
