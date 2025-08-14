Milano 11:06
42.526 +0,81%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:06
9.161 -0,04%
Francoforte 11:06
24.252 +0,28%

Francoforte: movimento negativo per RWE

Ribasso composto e controllato per la compagnia energetica tedesca, che presenta una flessione del 3,50% sui valori precedenti.
