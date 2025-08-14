Milano 13:51
Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Centrica
(Teleborsa) - Bene il fornitore di elettricità e gas, con un rialzo del 2,75%.

L'andamento di Centrica nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,679 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,64. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,615.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
