Londra: si concentrano le vendite su Diploma

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali
, che mostra un decremento del 3,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diploma
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Diploma
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,5 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)