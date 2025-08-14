Milano 11:08
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:08
9.161 -0,04%
Francoforte 11:08
24.251 +0,27%

Londra: si concentrano le vendite su Diploma

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che mostra un decremento del 3,67%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diploma, che fa peggio del mercato di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Diploma rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 53,5 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 51,75. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 55,24.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
