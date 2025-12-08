Londra: si concentrano le vendite su Unilever

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo
, in flessione del 3,64% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Unilever
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Unilever
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 42,53 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 43,51. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 42,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)