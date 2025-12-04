Milano 10:54
Londra: si concentrano le vendite su Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che tratta con una perdita del 2,56%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Endeavour Mining rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Endeavour Mining, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 33,95 sterline. Primo supporto visto a 33,26. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 32,99.

