Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:37
23.806 -0,18%
Dow Jones 18:37
44.705 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

Male Trade Desk sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che tratta in perdita del 6,94% sui valori precedenti.
