New York: in calo Lululemon Athletica

(Teleborsa) - Retrocede il distributore di abbigliamento tecnico sportivo
, con un ribasso del 3,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lululemon Athletica
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Lululemon Athletica
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 195,9 USD. Supporto a 191,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 200,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)