New York: in calo Lululemon Athletica

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, con un ribasso del 3,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lululemon Athletica, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Lululemon Athletica ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 195,9 USD. Supporto a 191,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 200,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
