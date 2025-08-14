Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 18:38
23.804 -0,19%
Dow Jones 18:38
44.706 -0,48%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: movimento negativo per Lululemon Athletica

Migliori e peggiori, In breve
New York: movimento negativo per Lululemon Athletica
Retrocede il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, con un ribasso del 3,71%.
Condividi
```