New York: perdite consistenti per Builders FirstSource

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'edilizia
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,64%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Builders FirstSource
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Builders FirstSource
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 140,4 USD e primo supporto individuato a 135,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 145,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)