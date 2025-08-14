Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 20:43
23.815 -0,14%
Dow Jones 20:43
44.852 -0,16%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: perdite consistenti per Builders FirstSource

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'edilizia, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,64%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Builders FirstSource più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Builders FirstSource classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 140,4 USD e primo supporto individuato a 135,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 145,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
