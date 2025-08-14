Milano 11:09
42.520 +0,79%
Nasdaq 13-ago
23.849 0,00%
Dow Jones 13-ago
44.922 0,00%
Londra 11:09
9.162 -0,04%
Francoforte 11:09
24.249 +0,26%

PALLADIUM del 13/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 13 agosto

Performance infelice per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 13 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del palladio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.114,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.145,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.101,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
