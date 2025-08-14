Piazza Affari: si concentrano le vendite su Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Composto ribasso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Caltagirone SpA
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)