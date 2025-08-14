Milano 13:53
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Composto ribasso per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, in flessione dell'1,97% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Caltagirone SpA rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



