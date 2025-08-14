Milano 11:11
Vola a Londra Admiral Group

Prepotente rialzo per la società assicurativa, che mostra una salita bruciante del 7,36% sui valori precedenti.
