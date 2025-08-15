Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 -0,07%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 14-ago
9.177 0,00%
Francoforte 14-ago
24.378 0,00%

Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,19%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.215,1 punti

Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,19%, termina le contrattazioni a 25.215,1 punti.
