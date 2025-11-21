Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,07%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.300,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Hong Kong, in calo del 2,07%
In forte ribasso Hong Kong, che mostra una discesa del 2,07% e archivia la seduta a 25.300,28 punti.
Condividi
```