Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 9:55
9.186 +0,09%
24.495 +0,48%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,59%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 7.917,06 punti

In breve, Finanza
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,59%, che esordisce a 7.917,06 punti.
