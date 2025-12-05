Milano 10:44
43.549 +0,07%
Nasdaq 4-dic
25.582 0,00%
Dow Jones 4-dic
47.851 -0,07%
Londra 10:44
9.727 +0,16%
Francoforte 10:44
23.970 +0,37%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,26%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 16.789,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,26%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,26%, che esordisce a 16.789,5 Euro.
Condividi
```