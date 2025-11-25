Milano 11:28
42.112 -0,44%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:28
9.533 -0,02%
Francoforte 11:27
23.182 -0,25%

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,28%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,28%, che esordisce a 7.981,89 punti.
