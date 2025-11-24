Milano 13:31
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:31
9.560 +0,21%
Francoforte 13:31
23.223 +0,57%

Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,60%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 8.030,46 punti

Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,60%, che esordisce a 8.030,46 punti.
