Milano 11:51
43.503 +0,56%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:51
9.734 +0,33%
Francoforte 11:51
23.749 +0,68%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,33%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,33%, che esordisce a 16.442,4 Euro.
