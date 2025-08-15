Milano 14-ago
Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,08%

Il Dow Jones chiude a 44.946,12 punti

Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,08%, terminando le negoziazioni a 44.946,12 punti.
