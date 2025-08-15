Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 14-ago
23.832 0,00%
Dow Jones 14-ago
44.911 -0,02%
Londra 13:58
9.175 -0,03%
Francoforte 13:57
24.412 +0,14%

Francoforte: si concentrano le vendite su Evotec

Ribasso composto e controllato per Evotec, che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti.
