Londra: andamento sostenuto per Antofagasta

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia mineraria, che lievita del 3,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, l'azienda sudamericana estrattrice di rame è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 21,78 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 21,44. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 22,11.

