Londra: positiva la giornata per Antofagasta

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia mineraria
, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)