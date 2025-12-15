Londra: positiva la giornata per Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

principale indice della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)