Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:10
25.142 -0,22%
Dow Jones 20:10
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Londra: positiva la giornata per Antofagasta

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 2,11% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



