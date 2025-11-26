Milano 14:43
43.049 +0,82%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 14:43
9.670 +0,63%
Francoforte 14:43
23.587 +0,52%

Londra: scambi al rialzo per Antofagasta

Londra: scambi al rialzo per Antofagasta
Rialzo marcato per la compagnia mineraria, che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.
