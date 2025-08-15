Milano 14-ago
Londra: positiva la giornata per Anglo American
Seduta vivace oggi per la società mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,49%.
