New York: giornata depressa per Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori
, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monolithic Power Systems
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di Monolithic Power Systems
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 844,6 USD e primo supporto individuato a 817,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 871,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)