New York: giornata depressa per Monolithic Power Systems

produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori

S&P-500

Monolithic Power Systems

Monolithic Power Systems

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 844,6 USD e primo supporto individuato a 817,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 871,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)