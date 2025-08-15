Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 21:07
23.700 -0,55%
Dow Jones 21:07
44.967 +0,12%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

New York: giornata depressa per Monolithic Power Systems

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Monolithic Power Systems
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Monolithic Power Systems rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Monolithic Power Systems classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 844,6 USD e primo supporto individuato a 817,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 871,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```