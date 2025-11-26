Blackstone verso l'acquisizione di MacLean Power Systems, operazione da 4 miliardi di dollari

Blackstone

ABB

(Teleborsa) -sarebbe, un'operazione che potrebbe valutare il produttore di componenti per servizi pubblici a oltre 4 miliardi di dollari. Lo fanno sapere fonti vicine alla questione che aggiungono che la società di private equity potrebbe annunciare l'acquisto di MacLean da Centerbridge Partners già la prossima settimana.Blackstone avrebbe quindi, tra cui il colosso industriale svizzeroMacLean, con sede in Carolina del Sud, fornisce sistemi di ancoraggio, prodotti di messa a terra e altri componenti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica. Centerbridge ha acquisito una quota di maggioranza dell'azienda nel 2022.