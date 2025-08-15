New York: pioggia di acquisti su Molina Healthcare

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,06%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Molina Healthcare
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,16%, rispetto a +1,91% dell'indice del basket statunitense
).
Le tendenza di medio periodo di Molina Healthcare
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 167,8 USD. Supporto stimato a 164,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 170,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)