New York: positiva la giornata per Elevance Health

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader americano delle assicurazioni sanitarie
, che avanza bene del 3,65%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Elevance Health
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Elevance Health
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 310,4 USD. Supporto stimato a 303. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 317,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)