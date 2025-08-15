New York: risultato positivo per PDD Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di commercio globale
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,66%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di PDD Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso PDD Holdings
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 120,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 116,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 114,8.
