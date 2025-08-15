Milano 14-ago
New York: risultato positivo per PDD Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di commercio globale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,66%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di PDD Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso PDD Holdings rispetto all'indice.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 120,5 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 116,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 114,8.

