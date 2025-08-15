New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, con un rialzo del 3,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Salesforce
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 236,9 USD con tetto rappresentato dall'area 244,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 232,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)