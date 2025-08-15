Milano 14-ago
New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Bene il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con un rialzo del 3,55%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Salesforce suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 236,9 USD con tetto rappresentato dall'area 244,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 232,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
