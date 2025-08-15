Parigi: positiva la giornata per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Bene il colosso degli alcolici
, con un rialzo del 2,05%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Pernod Ricard
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,48%, rispetto a +2,81% dell'indice di Parigi
).
Le implicazioni di breve periodo del produttore di vini e alcolici
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 99,42 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 97,36. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 101,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)