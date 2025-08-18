Milano 9:36
42.627 -0,06%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:36
9.142 +0,03%
24.262 -0,40%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/08/2025

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto

Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,61%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.142,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11.938,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12.346,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
