Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 15/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 agosto
Controllato progresso per l'indice svizzero, che chiude in salita dello 0,61%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12.142,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 11.938,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12.346,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)