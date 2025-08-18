Milano 17:35
Bayer, controllata Monsanto raggiunge accordi per risolvere casi sul PCB presso Sky Valley

(Teleborsa) - Bayer, società tedesca e una delle principali multinazionali farmaceutiche a livello mondiale, ha comunicato che la sua controllata Monsanto ha raggiunto accordi di principio per risolvere tutti i casi dello Sky Valley Education Center, che rappresentano complessivamente oltre 200 ricorrenti, ad eccezione dei precedenti verdetti negativi ancora in appello.

I casi dello Sky Valley Education Center riguardano denunce di lesioni dovute all'esposizione a policlorobifenili (PCB) presso il campus scolastico nello stato di Washington.

I termini degli accordi di principio sono riservati e soggetti all'approvazione degli accordi transattivi definitivi da parte delle parti. Il costo degli accordi transattivi aggiuntivi è coperto dall'accantonamento per contenziosi sui PCB effettuato nel secondo trimestre, che copre anche l'accordo transattivo precedentemente annunciato per il caso Burke, nonché altri costi di contenzioso relativi ai PCB.

L'azienda continua a perseguire una strategia su più fronti per contenere significativamente i rischi di questo contenzioso entro la fine del 2026.
