Milano 9:37
42.626 -0,06%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:37
9.141 +0,02%
24.262 -0,40%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.728,03 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,85%, terminando la sessione a 3.728,03 punti.
Condividi
```