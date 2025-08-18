Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:37
23.714 +0,01%
Dow Jones 21:37
44.913 -0,07%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,03%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.641,72 punti

Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 42.641,72 punti.
