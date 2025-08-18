Milano 9:38
42.624 -0,07%
Nasdaq 15-ago
23.712 0,00%
Dow Jones 15-ago
44.946 +0,08%
Londra 9:38
9.140 +0,02%
24.264 -0,39%

Borsa: Londra, apertura +0,21%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,21%
Indice FTSE-100 +0,21% a quota 9.158,4 dopo l'apertura.
Condividi
```