Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:38
23.707 -0,02%
Dow Jones 21:38
44.904 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,21%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 9.157,74 punti.
