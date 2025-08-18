Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:41
23.704 -0,03%
Dow Jones 21:41
44.904 -0,09%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
Giornata di guadagni per l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 460,13 punti.
Condividi
```