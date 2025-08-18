Francoforte: positiva la giornata per Zalando

società che vende calzature e moda online

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,28 Euro. Prima resistenza a 23,66. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 23,02.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)