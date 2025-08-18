Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:44
23.708 -0,02%
Dow Jones 21:44
44.912 -0,08%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Francoforte: scambi negativi per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Lanxess
Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione del 2,17%.
Condividi
```