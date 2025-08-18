Milano 17:35
La Cina estende fino a febbraio 2026 l'indagine sui prodotti caseari UE

(Teleborsa) - Il Ministero del Commercio cinese ha prorogato l'inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni di determinati prodotti lattiero-caseari originari dell'Unione europea fino al 21 febbraio 2026.

La decisione, si legge in una breve nota, è arrivata "data la complessità del caso". L'inchiesta era stata avviata il 21 agosto 2024.

L'annuncio odierno arriva dopo che a giugno la Cina ha prorogato un'indagine sulla carne di maiale europea e a luglio ha annunciato dazi sui produttori di brandy dell'UE (anche se i principali produttori di cognac sono stati risparmiati a condizione che rispettino i prezzi minimi richiesti).

(Foto: Christian Lue on Unsplash)
