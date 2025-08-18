La Cina estende fino a febbraio 2026 l'indagine sui prodotti caseari UE

(Teleborsa) - Il Ministero del Commercio cinese ha prorogato l'inchiesta
antisovvenzioni sulle importazioni di determinati prodotti lattiero-caseari
originari dell'Unione europea fino al 21 febbraio 2026.
La decisione, si legge in una breve nota, è arrivata "data la complessità del caso
". L'inchiesta era stata avviata il 21 agosto 2024.
L'annuncio odierno arriva dopo che a giugno la Cina ha prorogato un'indagine sulla carne di maiale
europea e a luglio ha annunciato dazi sui produttori di brandy
dell'UE (anche se i principali produttori di cognac sono stati risparmiati a condizione che rispettino i prezzi minimi richiesti).(Foto: Christian Lue on Unsplash)