Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Endeavour Mining
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,38 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)