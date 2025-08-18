Milano 17:35
42.642 -0,03%
Nasdaq 21:45
23.718 +0,03%
Dow Jones 21:45
44.938 -0,02%
Londra 17:35
9.158 +0,21%
Francoforte 17:35
24.315 -0,18%

Londra: positiva la giornata per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Endeavour Mining è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 25,38 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 25,78.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
